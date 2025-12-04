  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il sondaggio Gli svizzeri vogliono spendere di più per i regali di Natale

SDA

4.12.2025 - 12:00

Anche quest'anno non mancheranno i doni
Anche quest'anno non mancheranno i doni
Keystone

Bando all'avarizia sotto Natale: stando a un sondaggio realizzato per conto della società di consulenza EY gli svizzeri prevedono di spendere 341 franchi a testa per regali, un dato in progressione del 21% rispetto alle previsioni dell'anno scorso.

Keystone-SDA

04.12.2025, 12:00

04.12.2025, 12:10

In prima fila vi sono la busta con denaro, giocattoli e alimentari.

Il dato – che emerge da un rilevamento di 790 persone adulte effettuato in novembre in tutto il paese – è assai superiore a quello del 2024 e del 2023 (in entrambi i casi 282 franchi), ma non è ancora record: il primato spetta al 2022, con 343 franchi.

A voler aprire il portafogli sono soprattutto gli uomini, che intendono spendere 384 franchi (+86 rispetto al 2024), ma anche le donne segnano una crescita: +32 franchi a 300 franchi.

Particolarmente propensa ad allargare i cordoni della borsa è la fascia dei 36-45enni, che mettono in conto 424 franchi (+50%), ma anche i giovani (fino a 35 anni) mostrano più generosità, con 309 franchi (+26%).

Gli affitti e la cassa malati influiscono le finanze

Almeno parzialmente in contraddizione rispetto alle indicazioni precedenti risulta il fatto che il 34% dei consumatori interpellati dichiara di voler ridurre la spesa per i regali di Natale quest'anno, vista l'attuale situazione geopolitica mondiale (guerre e conflitti globali); il 10% prevede addirittura una riduzione significativa del proprio budget. Il 6% spenderà di più, mentre il 60% manterrà lo stesso livello del 2024.

Il 42% segnala che l'andamento del prezzo dell'alloggio e dei premi della cassa malati ha un forte impatto sulla sua situazione finanziaria e per un altro 36% l'influsso è medio.

Di conseguenza il 25% limita gli acquisti in modo marcato e un ulteriore 38% in modo medio: solo il 37% non cambia le sue abitudini o lo fa solo in misura limitata.

Si boicottano i prodotti americani

Il 40% del campione vuole anche boicottare i prodotti americani, alla luce della situazione relativa ai dazi, il 28% è contrario a tale approccio e il 32% non si è fatto pensieri in merito.

Ma cosa regalare? Si punterà soprattutto su denaro o buoni in denaro (44% delle menzioni da parte dei sondati), giocattoli (37%), alimentari (34%), vestiti (33%), libri (30%), cosmetici (25%), biglietti di eventi (18%), gioielli (16%), viaggi (10%) ed elettronica di consumo (9%). Per quanto riguarda il luogo degli acquisti, in prima fila rimangono i negozi stazionari, con il 63% della spesa, mentre l'online è al 37%.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Le inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein
Ecco perché Yann Sommer dovrebbe guadagnare quattro volte di più
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Amy Schumer svela l'incredibile trasformazione: «Ho perso 23 kg per sopravvivere»

Altre notizie

Banche. Investitori giapponesi citano in giudizio la Svizzera sulle obbligazioni AT1 di Credit Suisse

BancheInvestitori giapponesi citano in giudizio la Svizzera sulle obbligazioni AT1 di Credit Suisse

Mercato del lavoro. La disoccupazione rimane stabile al 2,9% in novembre in Svizzera

Mercato del lavoroLa disoccupazione rimane stabile al 2,9% in novembre in Svizzera

Elettrotecnica. ABB investe nella britannica OctaiPipe

ElettrotecnicaABB investe nella britannica OctaiPipe