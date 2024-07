Non è un buon momento per il Ceo Nick Hayek. Keystone

Swatch sotto pressione in borsa dopo risultati semestrali considerati deludenti.

SDA

Nella prima ora di contrattazioni sul mercato di Zurigo l'azione al portatore – il titolo di riferimento per il colosso orologiero di Bienne (BE) – è arrivata a perdere circa il 12% rispetto alla chiusura di venerdì, con un minimo a 167 franchi.

A causa della debolezza della domanda in Cina, le vendite e i profitti nei primi mesi dell'anno sono diminuiti molto più nettamente di quanto si aspettassero gli analisti. E le prospettive appaiono cupe anche per i prossimi mesi, soprattutto proprio in relazione al grande paese asiatico.

Va inoltre detto che Swatch è reduce in borsa da mesi ben poco apprezzati dagli investitori: dall'inizio di gennaio l'azione ha perso il 17%, mentre sull'arco di un anno la perdita è del 33%. Nel marzo del 2023 il valore era ancora scambiato al 343 franchi e se si risale ancora più indietro nel tempo vanno indicati i 499 franchi del 2018 e i 607 franchi del 2013, che rappresentano il massimo corso assoluto. L'azione ha a lungo fatto parte dell'SMI, l'indice dei 20 titoli principali del mercato elvetico: è stata estromessa nel settembre 2021, scalzata da Logitech.

Il gruppo Swatch è l'azienda produttrice di orologi più importante del pianeta in termini di articoli finiti immessi sul mercato. Gestisce 17 marchi e dà lavoro a 33'600 persone nel mondo. Nel 2023 ha realizzato un fatturato di 7,9 miliardi di franchi e un utile netto di 890 milioni. La società è stata fondata da Nicolas Hayek (1928-2010), imprenditore di origini libanesi, nato e cresciuto a Beirut e trasferitosi nel 1949 con la sua famiglia in Svizzera. L'attuale Ceo Nick Hayek e la presidente del Cda Nayla Hayek sono i suoi due figli.

hm, ats