Industria orologiera Swatch: direttore generale del marchio in congedo sabbatico

SDA

7.10.2025 - 17:01

Swatch deve fare a meno del suo numero uno.
Swatch deve fare a meno del suo numero uno.
Keystone

Il direttore generale del marchio Swatch, Alain Villard, ha deciso di comune accordo con il gruppo orologiero di prendersi un anno sabbatico. Dal primo ottobre le sue funzioni sono state assunte da Vivian Stauffer, numero uno del marchio Hamilton.

Keystone-SDA

07.10.2025, 17:01

07.10.2025, 17:10

«Il signor Villard ha optato per questo anno sabbatico per motivi personali», ha precisato oggi all'agenzia Awp una portavoce della società con sede a Bienne (BE). «La decisione è stata presa prima dell'estate per consentire un passaggio di conduzione ben pianificato tra Swatch e Hamilton», ha aggiunto.

L'addetta stampa ha anche smentito qualsiasi collegamento tra il temporaneo ritiro dagli affari e la polemica scatenata quest'estate dalla campagna pubblicitaria della collezione Swatch Essentials. Una foto che mostrava un giovane asiatico nell'atto di stringere gli occhi con le mani aveva valso al marchio una pioggia di commenti negativi sulle reti sociali, con accuse di razzismo e discriminazione. Confrontato con inviti al boicottaggio, in particolare provenienti dalla Cina, il gruppo aveva ritirato in tutto il mondo l'immagine controversa.

