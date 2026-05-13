L'orologio viene proposto in diverse versioni. Keystone

Dopo tanti giorni di indiscrezioni – e una conferma ufficiale nel fine settimana – Swatch ha fornito oggi dettagli riguardo alla collaborazione con la casa di alta orologeria Audemars Piguet, per un prodotto comune.

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La nuova collezione si chiama «Royal Pop» e consiste in otto modelli di orologi da tasca e colorati ispirati alla celebre linea «Royal Oak» del marchio del lusso. Potranno essere tenuti al collo, indossati al polso oppure trasformati in orologi da tavolo.

Il lancio è fissato per il 16 maggio in selezionati negozi Swatch, con un limite d'acquisto di un pezzo per persona al giorno. L'azienda di Bienne (BE) non ha fornito cifre ufficiali riguardo al prezzo di vendita: sul mercato si parla di qualcosa vicino ai 400 franchi.

Gli articoli sono realizzati in «Bioceramic», un materiale di proprietà di Swatch, e montano un movimento meccanico a carica manuale «Sistem51» con una riserva di carica di 90 ore, come pure un vetro zaffiro.

Le speculazioni sulla collaborazione fra le due aziende hanno recentemente provocato forti oscillazioni del corso di Swatch in borsa. La scorsa settimana l'azione al portatore – il titolo di riferimento – è arrivata a guadagnare fino al 16%, raggiungendo un massimo degli ultimi due anni. Dopo la conferma ufficiale, però, è subentrata una certa disillusione. Gli operatori hanno fatto riferimento a operazioni di realizzi di guadagno, all'insegna del celebre motto «buy the rumor, sell the fact» (compra sulla base delle voci, vendi quando si concretizzano).

Oggi il titolo perde un ulteriore 7%, all'indomani dell'assemblea generale. A pesare, secondo gli analisti, sarebbe un certo disincanto dopo il nuovo fallimento del tentativo dell'investitore attivista americano Steven Wood di entrare nel consiglio di amministrazione, per scardinare almeno in parte il potente controllo che la famiglia Hayek esercita sulla società.

Con «Royal Pop», Swatch cerca di ripetere il successo di «Moonswatch», l'orologio nato nel 2022 da una collaborazione con Omega che si ispirava a quello portato dagli astronauti sulla Luna: quando fu messo in vendita vi erano state lunghe code davanti ai negozi, a partire da quello di Lugano. Stavolta però la formula è diversa: si punta su un formato più di nicchia e sul fascino retrò.