Swatch: forte crescita nel 2021, atteso un record nel 2022

Nick Hayek Keystone

Il presidente della direzione di Swatch Nick Hayek prevede una forte crescita delle vendite per il 2021 e un incremento record per il prossimo anno. Lo ha affermato lui stesso in un'intervista al programma «Eco Talk» della televisione svizzero-tedesca SRF.

«Il 2021 sarà uno dei migliori anni della storia di Swatch Group, e il 2022 sarà un anno da record», ha detto Hayek. «Swatch Group dovrebbe realizzare un fatturato compreso tra i 7 e i 7,5 miliardi di franchi nel 2021 e un utile operativo (Ebit) di un miliardo di franchi», ha aggiunto.

Le vendite si avvicinerebbero così ai livelli pre-pandemici: nel 2019 il giro d'affari si era attestato a 8,2 miliardi. L'anno scorso, il fatturato era precipitato a 5,6 miliardi di franchi e per la prima volta dagli anni '80 il gruppo aveva chiuso i conti con una perdita netta.

L'ottimismo è ora all'ordine del giorno, in particolare nella fascia di media gamma in Asia e soprattutto negli Stati Uniti, dove la crescita nei primi otto mesi di quest'anno ha raggiunto il 40%.

ats