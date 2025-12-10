Swatch intende collaborare con le autorità italiane. Keystone

Swatch Group ha confermato oggi all'agenzia di stampa economico finanziaria Awp che ieri l'autorità garante della concorrenza italiana, AGCM, ha effettuato ispezioni nei locali dell'azienda nella vicina Penisola.

L'Autorità della concorrenza e del mercato (AGCM) sospetta che l'azienda orologiera di Bienne (BE) sia coinvolta in pratiche anticoncorrenziali, in particolare imponendo prezzi di vendita ai propri rivenditori nel paese.

L'agenzia di stampa italiana Ansa e France-Presse (Afp) hanno rivelato ieri che Swatch Group era nel mirino degli investigatori italiani. Questi ultimi sospettano pratiche analoghe anche da pare del gruppo orologiero giapponese Citizen, che comprende il marchio ginevrino Frédérique Constant ma anche Bulova, Vagary e Alpina.

L'AGCM ha avviato un'indagine e condotto ispezioni presso le sedi italiane dei due gruppi per verificare in particolare un'eventuale violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consistente nella fissazione dei prezzi al pubblico esposti sui canali online dei loro distributori autorizzati.

«Confermiamo che le autorità italiane hanno visitato la sede di Swatch Group Italia per ottenere informazioni relative a una possibile pratica non conforme alle procedure di determinazione dei prezzi dei nostri marchi Tissot Italia e Mido Italia. Il gruppo collabora e partecipa pienamente a questa procedura e desidera fare piena luce su questa potenziale violazione da parte di Tissot Italia e Mido Italia», ha dichiarato al riguardo un portavoce di Swatch ad Awp.

Secondo l'AGCM, Swatch Group e Citizen monitorerebbero i prezzi praticati dai propri rivenditori, con misure di ritorsione nei confronti di coloro che offrono sconti. Il portavoce di Swatch non ha commentato questo punto specifico.