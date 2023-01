Salgono gli utili di Swatch Group

Ottima annata per il gruppo Swatch. (Immagine d'archivio: la sede di Bienne). Keystone

Il gruppo Swatch nel 2022 ha visto il proprio fatturato salire del 2,5% su base annua a 7,50 miliardi. L'utile ha dal canto suo fatto registrare un incremento del 6,3% a 823 milioni di franchi, si legge in un comunicato odierno.

Nonostante la situazione di mercato fondamentalmente difficile, caratterizzata dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia che continua a farsi sentire in Cina, la domanda di orologi è stata notevole, sottolinea il gruppo orologiero.

Il fatturato, ripulito dagli effetti di cambio, è cresciuto del 4,6%. Nel solo primo semestre c'era stato un aumento pari al 6,5%. Molto bene si è fatto a livello di risultato operativo (EBIT), che ha fatto segnare un +13% a 1,16 miliardi di franchi. L'utile netto è, come già detto, arrivato a 823 milioni, dopo i 774 milioni dell'anno precedente. Con queste cifre le previsioni degli analisti non sono state però raggiunte.

Per il 2023 il CEO Nick Hayek vede il gruppo continuare sulla strada del successo. Ci si attende in particolare una solida crescita del fatturato, che potrebbe portare addirittura ad un'annata record. I dettagli sui dividendi verranno resi noti in un secondo momento.

mk