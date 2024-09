Nick Hayek non vuole togliere Swatch dalla Borsa. Keystone

Nick Hayek, CEO di Swatch, aveva destato scalpore in un'intervista pubblicata ieri dalla rivista «Bilanz», in particolare a causa di dichiarazioni su un ritiro dalla Borsa. Dalle pagine della «NZZ» ha ora smentito simili piani.

Nell'intervista al quotidiano zurighese pubblicata oggi descrive l'idea di un ritiro dalla Borsa come speculativa: «Abbiamo sempre detto che sarebbe bello togliere l'impresa dalla Borsa, e che visti i valori ridicolmente bassi delle azioni che si notano ultimamente ciò è ancora più allettante. Non c'è quindi niente di nuovo, tutto il resto sono speculazioni».

In effetti nella famiglia Hayek il pensiero di un ritiro borsistico è presente da diverso tempo. In questo modo sarebbe infatti possibile guidare il gruppo senza le critiche degli analisti finanziari e degli attori della Borsa.

Hayek ha anche sempre sostenuto di non essere comunque disposto a indebitarsi per il riacquisto delle azioni.

La famiglia detiene il 28,5% del capitale e il 44% dei voti. Al 49% si renderebbe necessaria, secondo gli statuti, un'offerta d'acquisto.

«Quotazione o no, questo non cambia niente nel nostro comportamento. Operiamo esattamente come se non fossimo quotati. In questo senso non facciamo parte del classico panorama delle aziende presenti in Borsa», ha sottolineato Hayek.

