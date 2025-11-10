Sciopero nelle filiali turche di Swatch. (Immagine d'archivio). Keystone

I dipendenti di 16 filiali Swatch in Turchia sono da oggi in sciopero. Lo hanno comunicato le organizzazioni sindacali. La protesta nasce dopo mesi di vane trattative fra l'azienda elvetica e il sindacato Koop-Is.

Keystone-SDA SDA

Koop-Is rappresenta, secondo suoi stessi dati, fra 150 e 170 dipendenti di Swatch-Shop e filiali Omega, oltre che degli uffici a Istanbul. Lo sciopero è iniziato alle 10:00 di questa mattina. Sulle conseguenze il portavoce di Swatch, contattato dall'agenzia finanziaria AWP, non ha voluto esprimersi.

Secondo i sindacati, Swatch ha proposto aumenti salariali in parte nettamente inferiori all'inflazione registrata in Turchia, come il 25% per il personale di vendita e il 5-15% per chi lavora in ufficio.

L'azienda valuta le richieste «irrealistiche e del tutto esagerate». Il gruppo lavora rispettando tutte le norme internazionali e nazionali e continuerà a farlo, ha sottolineato.

Il sindacato chiedere aumenti retroattivi da aprile 2024, più sicurezza sul posto di lavoro e un accesso equo a bonus e prestazioni sociali. «La nostra lotta continuerà finché ogni dipendente riceverà rispetto e un trattamento corretto», ha detto il presidente di Koop-Is Eyüp Alemdar, secondo una presa di posizione pubblicata su Instagram.