Nuovi metodi di pagamento in casa Swiss. Keystone

Da ora in avanti per gli acquisti che riguardano la compagnia aerea Swiss si potrà usare Twint come mezzo di pagamento. Vale per i biglietti e per i servizi come la riservazione dei posti.

Keystone-SDA, sta SDA

L'app di pagamento Twint è quindi disponibile sull'app Swiss e sul sito swiss.com, si legge in un comunicato odierno. Per l'utilizzo – oltre a un conto utente presso Twint – è necessario un luogo di partenza in Svizzera.