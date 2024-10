Continua lo stop dei voli Swiss dovuto alla delicata situazione in Medio Oriente. (Immagine d'archivio). Keystone

La Swiss ha prolungato lo stop ai voli da e per Tel Aviv fino al 31 ottobre. Per la destinazione Beirut non ci saranno collegamenti fino al 30 novembre. Lo ha comunicato oggi la compagnia aerea.

SDA

Con questa pianificazione Swiss – parte del gruppo Lufthansa – spera di creare maggiore chiarezza nella pianificazione per i viaggiatori. I passeggeri interessati vengono contattati direttamente e possono cambiare volo senza sovrapprezzo o farsi rimborsare il costo del biglietto.

Israele ha iniziato questa mattina un'operazione di terra in Libano. L'esercito israeliano ha poi annunciato di aver colpito ieri diversi siti di produzione di armi e infrastrutture appartenenti a Hezbollah nel quartiere di Dahieh, a Beirut.

miho, ats