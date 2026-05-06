Vranckx conosce a fondo Swiss. Keystone

Swiss avrà presto un nuovo presidente del consiglio di amministrazione (Cda): nella prossima assemblea generale, in estate, la carica sarà assunta dall'attuale vicepresidente Dieter Vranckx.

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Subentrerà a Reto Francioni, che ha deciso di non sollecitare più un nuovo mandato.

«Dopo dieci anni alla guida di questa straordinaria azienda, così importante non solo per la Svizzera, è giunto il momento di cedere la presidenza del Cda ad altri», afferma Francioni, citato in un comunicato odierno della compagnia aerea. Particolarmente intensi sono stati gli anni difficili della pandemia di coronavirus, ha aggiunto.

Il suo successore Vranckx è un volto ben noto: dal 2021 al 2024 è stato infatti CEO della società. Al momento è membro della direzione del gruppo Lufthansa, che controlla Swiss.