AviazioneSwiss dà il benvenuto «Delémont», secondo Airbus A350 della flotta
SDA
4.2.2026 - 19:02
La compagnia aerea Swiss ha accolto, quattro mesi dopo il primo, il suo secondo aeroplano a lungo raggio Airbus A350-900. Lo riferisce un comunicato odierno della compagnia.
Keystone-SDA
04.02.2026, 19:02
04.02.2026, 19:06
SDA
Il velivolo HB-IFB ma rinominato «Delémont» svolgerà il suo primo volo con passeggeri il prossimo 23 febbraio, da Zurigo verso Montréal (Canada).
Secondo quanto riporta la nota, questo mezzo verrà impiegato anche per le altre rotte a lunga percorrenza verso Boston (Stati Uniti) e Seul (Corea del Sud). Complessivamente Swiss ha ordinato 10 modelli Airbus A350, tutti attesi entro fine anno.