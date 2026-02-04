  1. Clienti privati
Aviazione Swiss dà il benvenuto «Delémont», secondo Airbus A350 della flotta

SDA

4.2.2026 - 19:02

Il nuovo aereo volerà verso Montréal, Boston e Seul.
Il nuovo aereo volerà verso Montréal, Boston e Seul.
Keystone

La compagnia aerea Swiss ha accolto, quattro mesi dopo il primo, il suo secondo aeroplano a lungo raggio Airbus A350-900. Lo riferisce un comunicato odierno della compagnia.

Keystone-SDA

04.02.2026, 19:02

04.02.2026, 19:06

Il velivolo HB-IFB ma rinominato «Delémont» svolgerà il suo primo volo con passeggeri il prossimo 23 febbraio, da Zurigo verso Montréal (Canada).

Secondo quanto riporta la nota, questo mezzo verrà impiegato anche per le altre rotte a lunga percorrenza verso Boston (Stati Uniti) e Seul (Corea del Sud). Complessivamente Swiss ha ordinato 10 modelli Airbus A350, tutti attesi entro fine anno.

