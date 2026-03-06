  1. Clienti privati
Aviazione Swiss: calano fatturato e utili nel 2025

SDA

6.3.2026 - 07:32

Aerei della compagnia di bandiera elvetica Swiss
Aerei della compagnia di bandiera elvetica Swiss
Keystone

Calo del fatturato e degli utili nel 2025 per Swiss. La compagnia aerea svizzera, controllata da Lufathansa, ha realizzato un giro d'affari in flessione del 2,6% a 5,5 miliardi di franchi e un utile operativo in caduta libera (-26,6% a 502,2 milioni)

Keystone-SDA

06.03.2026, 07:32

06.03.2026, 08:17

L'esercizio si è svolto in un contesto di forte pressione su prezzi e costi, mentre la domanda è stata instabile, si legge in una nota odierna.

«Il calo del risultato mostra chiaramente che dobbiamo ridurre i nostri costi e aumentare la nostra efficienza operativa», ha sottolineato il CEO di Swiss Jens Fehlinger, citato nel comunicato.

Nell'anno in analisi Swiss ha trasportato circa 18,1 milioni di passeggeri, pari ad un incremento dello 0,6% su base annua. Il volume dei voli è pure aumentato dello 0,6%, a oltre 143'000 movimenti.

