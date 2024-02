Dieter Vranckx è alla guida di Swiss dal 2021. Keystone

Cambiamento in vista ai vertici di Swiss: dopo più di tre anni come CEO della compagnia aerea Dieter Vranckx passerà alla direzione della casa madre Lufthansa.

Lo svizzero-belga è stato nominato direttore commerciale (Chief Commercial Officer, COO) del Gruppo Lufthansa con effetto dal 1. luglio 2024, ha annunciato stasera Swiss in un comunicato. Egli continuerà a sostenere il vettore elvetico in qualità di vicepresidente del Consiglio di amministrazione. La ricerca di un successore è stata avviata.

Vranckx è alla guida di Swiss dal 2021. Secondo il presidente del Consiglio di amministrazione Reto Francioni, citato nella nota, egli ha assunto la guida in una fase molto difficile, nel bel mezzo della pandemia. È riuscito a condurre rapidamente la compagnia aerea fuori dalla crisi globale dell'industria aeronautica.

Classe 1973, lo svizzero-belga ha lavorato in vari ruoli dirigenziali nel settore dal 1998, per oltre vent'anni per il Gruppo Lufthansa e per più di diciassette per Swiss/ex Swissair.

es