  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aviazione Contro la penuria di piloti, Swiss dice addio all'obbligo del tedesco?

SDA

3.12.2025 - 14:00

Secondo i piloti poter comunicare nel cockpit nella propria madre lingua è importante.
Secondo i piloti poter comunicare nel cockpit nella propria madre lingua è importante.
Keystone

Swiss sta valutando la possibilità di abolire l'obbligo per i piloti di conoscere la lingua tedesca: il motivo è la carenza di personale, spiega il presidente della direzione Jens Fehlinger.

Keystone-SDA

03.12.2025, 14:00

03.12.2025, 14:12

«Penso che nei prossimi anni dovremo riesaminare criticamente la necessità di conoscenza della lingua tedesca», afferma il 45enne in dichiarazioni riportate oggi dall'Aargauer Zeitung. Ci sono già alcune compagnie aeree europee che richiedono solo l'inglese, ha aggiunto il manager di nazionalità tedesca. Il tema sembra comunque essere delicato. «Naturalmente discuteremo la questione in anticipo con le parti sociali», ha indicato una portavoce all'agenzia Awp.

Stando al quotidiano, l'associazione dei piloti Aeropers ha assunto una posizione piuttosto critica. Secondo l'organizzazione quando si tratta di comunicare in modo efficiente e comprensibile, soprattutto in caso di emergenza, è molto utile che l'equipaggio possa risolvere i problemi nella propria lingua madre, ha osservato un addetto stampa.

Per quanto riguarda la situazione del personale, Aeropers non ritiene che la regola linguistica sia il primo punto da affrontare: più importanti sono ritenute le condizioni di lavoro competitive. E queste sarebbero più difficili da negoziare se il potenziale bacino di candidati dovesse diventare più ampio, chiosa il responsabile della comunicazione.

Secondo la testata argoviese oggi circa due terzi dei piloti Swiss hanno il passaporto elvetico, mentre quasi il 30% proviene dalla Germania. La percentuale di piloti tedeschi è aumentata notevolmente negli ultimi anni: nel 2013 rappresentavano solo l'11%, mentre nel 2007 la loro quota era addirittura solo dell'1%.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Il primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni
Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»

Altre notizie

Commercio. L'esperto: «Gli investimenti negli Stati Uniti hanno effetti positivi anche in Svizzera»

CommercioL'esperto: «Gli investimenti negli Stati Uniti hanno effetti positivi anche in Svizzera»

Aziende. Temenos ha un nuovo CEO: si tratta del suo direttore finanziario Takis Spiliopoulos

AziendeTemenos ha un nuovo CEO: si tratta del suo direttore finanziario Takis Spiliopoulos

Problemi di produzione. Airbus taglia suo obiettivo di consegna di aeromobili per il 2025

Problemi di produzioneAirbus taglia suo obiettivo di consegna di aeromobili per il 2025