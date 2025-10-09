  1. Clienti privati
Aviazione Swiss dà il benvenuto al suo primo nuovo Airbus A350-900

SDA

9.10.2025 - 17:01

Il nuovo velivolo è stato accolto con i tradizionali getti d'acqua.
Il nuovo velivolo è stato accolto con i tradizionali getti d'acqua.
Keystone

Swiss ha accolto oggi con una cerimonia di gala il suo primo nuovo aereo a lungo raggio Airbus A350-900. Con questo velivolo il vettore elvetico punta a estendere la propria offerta nei paesi lontani

Keystone-SDA

09.10.2025, 17:01

09.10.2025, 17:49

L'apparecchio è arrivato dallo stabilimento Airbus di Tolosa e durante il suo viaggio verso Zurigo ha scelto una delle rotte più spettacolari sulle Alpi: sorvolando il Lago Lemano, il bimotore con il nome «Lausanne» ha risalito la Valle del Rodano, superato il Cervino e sorvolato il Lago dei Quattro Cantoni.

All'aeroporto di Kloten (ZH) è stato poi accolto con i tradizionali getti d'acqua. L'evento ha attirato numerosi appassionati di aviazione e curiosi, che hanno assistito all'atterraggio avvenuto intorno alle 15.30.

Entro il 2031 Swiss arricchirà gradualmente la sua flotta con dieci Airbus A350–900.

Il primo porta la matricola HB-IFA nel registro degli aeromobili elvetici: la sigla «HB» è il marchio di nazionalità svizzera; la «I» indica la classe di peso di oltre 15 tonnellate e la lettera «F» è stata assegnata al tipo di velivolo.

La «A» alla fine indica che si tratta del primo Airbus A350 di Swiss; al secondo di questo tipo sarà di conseguenza assegnata la matricola HB-IFB.

L'aereo dispone di un totale di 242 posti per i passeggeri e ha un'autonomia a pieno carico di circa 13'700 chilometri. Il primo volo a lungo raggio è previsto per l'inverno, con destinazione Boston.

