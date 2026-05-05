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Traffico aereo Swiss aggiunge un volo giornaliero per l'India

SDA

5.5.2026 - 18:00

Swiss vola più spesso verso l'Oriente.
Swiss vola più spesso verso l'Oriente.
Keystone

Swiss aggiunge un secondo volo giornaliero da Zurigo a Delhi, operato con un Airbus A330, fino all'11 luglio, prolungando una misura già implementata in aprile e maggio.

Keystone-SDA

05.05.2026, 18:00

05.05.2026, 18:02

La compagnia aerea elvetica risponde in tal modo all'impennata della domanda di collegamenti diretti, dovuta ai numerosi passeggeri che non possono più volare attraverso la regione del Golfo.

In un comunicato odierno l'azienda fa sapere che valuterà l'eventuale impiego di ulteriori capacità in base all'evoluzione della situazione in Medio Oriente.

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