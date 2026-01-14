  1. Clienti privati
Aviazione Swiss e Edelweiss permettono solo due powerbank a persona a bordo dei loro aerei

SDA

14.1.2026 - 14:17

Swiss e Edelweiss limitano i powerbank sui loro voli: possono causare incendi. (immagine d'illustrazione)
Swiss e Edelweiss limitano i powerbank sui loro voli: possono causare incendi. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Edelweiss e Swiss consentono ormai solo due powerbank a persona a bordo dei loro aerei. Le nuove regole entrano in vigore il 15 gennaio.

Keystone-SDA

14.01.2026, 14:17

14.01.2026, 14:18

Le batterie al litio incorporate nei «caricatori portatili» possono causare, in caso di malfunzionamento, un incendio. Edelweiss e Swiss hanno introdotto nuove regole per la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio, indicano oggi in una nota le due compagnie che fanno parte del gruppo Lufthansa.

I powerbank non possono essere riposti nelle cappelliere. Sono consentiti solo nel bagaglio a mano sotto il sedile, nella tasca del sedile o addosso. Inoltre, non è più consentito ricaricare i dispositivi con i powerbank a bordo.

Anche le sigarette elettroniche

Per i powerbank con una potenza compresa tra 100 e un massimo di 160 wattora è inoltre necessaria l'autorizzazione della compagnia aerea. Lo stesso vale per le sigarette elettroniche.

Nel maggio 2023, la batteria di una sigaretta elettronica ha causato un incendio a bordo di un Airbus A320 di EasyJet durante un volo da Ginevra. L'incidente è avvenuto poco dopo il decollo dell'aereo diretto ad Amsterdam.

La batteria ha preso fuoco nella cappelliera superiore. È stata quindi dichiarata un'emergenza e l'aereo ha invertito la rotta tornando a Ginevra-Cointrin. Quattro membri dell'equipaggio di cabina e nove passeggeri hanno riportato lievi intossicazioni da fumo e l'aereo ha subito danni minori.

