Aviazione «Swiss fa la sua parte, che Lufthansa faccia altrettanto»

Il rapporto fra Swiss e il suo gruppo di riferimento sta facendo discutere.

Swiss sta facendo la sua parte, grazie al lavoro dei suoi dipendenti, ed è quindi giusto che Lufthansa faccia altrettanto e riconosca l'autonomia della compagnia elvetica, senza ulteriori pressioni al risparmio.