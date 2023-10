Il test è stato svolto fra aprile e giugno. Keystone

Swiss ha contato i suoi passeggeri da aprile a giugno, in via sperimentale, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (IA). In futuro, l'idea è che chiunque salirà su un aereo della compagnia sarà filmato al momento dell'imbarco.

Il vettore ha completato con successo un test di tre mesi con l'IA e le telecamere per il riconoscimento dei passeggeri.

Sebbene il sistema sia stato in grado di contare in modo affidabile il numero di persone, c'è ancora margine di miglioramento per distinguere i viaggiatori dal personale, ha dichiarato Swiss all'agenzia finanziaria AWP, confermando informazioni diffuse da Travelnews.ch.

La compagnia prevede di sostituire il processo di computo manuale con un'intelligenza artificiale automatizzata nel medio termine.

«In questa fase stiamo preparando le ulteriori fasi di implementazione, ma non possiamo ancora fornire dettagli a causa del bando di concorso in svolgimento per un partner informatico», ha detto una portavoce.

