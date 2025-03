Utile netto in aumento per Swiss Life nel 2024 (foto d'archivio) Keystone

Swiss Life ha registrato nel 2024 un utile netto di 1,26 miliardi di franchi, in crescita del 13% rispetto a un anno prima. Agli azionisti verrà versato un dividendo più alto. Lo ha comunicato oggi l'assicuratore del ramo vita.

Keystone-SDA SDA

L'utile operativo rettificato è progredito del 20% a 1,78 miliardi di franchi, mentre la raccolta premi è aumentata del 3% in valuta locale a 20,3 miliardi.

I proventi da attività su commissione sono aumentati del 5% in valuta locale rispetto all'esercizio precedente a 2,49 miliardi di franchi. Il risultato legato a commissioni è cresciuto del 33% in valuta locale, raggiungendo gli 875 milioni, grazie soprattutto alla forte crescita di Swiss Life Asset Managers.

Tutte le divisioni hanno contribuito al solido risultato finanziario dell'esercizio 2024. Sul mercato svizzero, la raccolta premi di Swiss Life è rimasta praticamente invariata a 9,91 miliardi di franchi; in Francia è aumentata dell'11% a 7,77 miliardi di euro (7,44 miliardi di franchi) e in Germania è aumentata del 3% a 1,51 miliardi di euro. Nell'unità di mercato International, invece, la raccolta premi è diminuita del 4% a 1,72 miliardi di euro. Swiss Life Asset Managers, invece, ha aumentato i suoi proventi complessivi del 22% a 1,16 miliardi di franchi, gli affari TPAM vi hanno contribuito per 802 milioni.

Alla prossima assemblea generale, prevista per il 14 maggio 2025, Swiss Life proporrà un dividendo di 35 franchi per azione, dopo i 33 franchi dell'esercizio precedente.

Swiss Life ha concluso con successo il programma aziendale «Swiss Life 2024»: non solo ha raggiunto i suoi obiettivi finanziari ma li ha persino prevalentemente superati.

Nell'ambito del programma di riacquisto di azioni per 750 milioni di franchi, iniziato il 9 dicembre 2024, sono state riacquistate azioni per 133 milioni di franchi fino a venerdì 7 marzo 2025. Come annunciato, il programma durerà fino alla fine di maggio 2026.