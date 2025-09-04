  1. Clienti privati
Pesano i dazi Swiss Life corregge sensibilmente al ribasso il PIL svizzero per il 2026

SDA

4.9.2025 - 16:00

Gli esperti di Swiss Life considerano i dazi americani come ormai acquisiti.
Keystone

Swiss Life corregge sensibilmente al ribasso le sue stime sulla crescita dell'economia svizzera nel 2026, lasciando invece invariate quelle del 2025: a pesare sono i dazi del 39% decisi dal presidente americano Donald Trump, fa sapere la compagnia assicurativa.

Keystone-SDA

04.09.2025, 16:00

04.09.2025, 16:40

Concretamente per l'anno in corso gli esperti dell'istituto prevedono che il prodotto interno lordo (Pil) aumenterà dell'1,2%, come nella stima precedente, mentre nei dodici mesi successivi la progressione sarà dell'1,1%, a fronte del +1,7% ipotizzato finora.

«Consideriamo come dati di fatto gli attuali dazi doganali noti», affermano gli economisti dell'azienda un tempo nota come Schweizerische Rentenanstalt. Gran parte dell'industria elvetica deve lottare sul mercato americano contro la concorrenza europea o giapponese in condizioni di disparità. «Se la Svizzera dovesse beneficiare di un trattamento meno sfavorevole la previsione dovrà essere nuovamente adeguata», aggiungono gli esperti.

L'inflazione è pronosticata a una media dello 0,2% nel 2025 e dello 0,5% nel 2026. Secondo Swiss Life, per la Banca nazionale svizzera (BNS) non vi è quindi alcuna necessità di intervenire: il tasso guida dovrebbe di conseguenza rimanere all'attuale livello dello 0,0% anche alla fine dell'anno.

