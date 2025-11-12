  1. Clienti privati
Assicurazioni Swiss Life cresce ancora: aumentano premi, commissioni e afflussi

SDA

12.11.2025 - 11:01

Swiss Life è una realtà importante del panorama assicurativo svizzero.
Swiss Life è una realtà importante del panorama assicurativo svizzero.
Keystone

Swiss Life sempre in crescita: nei primi nove mesi dell'anno l'assicuratore vita zurighese ha registrato premi per 16,3 miliardi di franchi, in aumento del 2% su base annua.

Keystone-SDA

12.11.2025, 11:01

12.11.2025, 11:05

I ricavi da commissioni – consulenza finanziaria, gestione patrimoniale, vendita di prodotti previdenziali – sono saliti pure del 2% a 1,9 miliardi.

In valute locali entrambi gli incrementi ammontano al 3%, ha indicato oggi la società. «Abbiamo proseguito il nostro andamento positivo nei primi tre trimestri del 2025», ha commentato il CEO Matthias Aellig, citato in una nota. Come di consueto a questo punto dell'anno non sono state fornite indicazioni riguardo alla redditività. I dati sono in linea con le attese degli analisti.

L'azienda ha registrato anche un afflusso consistente di nuovi capitali nella gestione patrimoniale per clienti terzi, quali casse pensioni o banche. Nel periodo di riferimento il denaro fresco è stato pari a 15,0 miliardi di franchi, rispetto ai 3,4 miliardi dell'anno precedente. Gli afflussi sono stati particolarmente elevati (9,3 miliardi) nel primo trimestre, soprattutto grazie al lancio di nuove offerte. I patrimoni amministrati a fine settembre ammontavano a 142 miliardi di franchi.

La borsa ha reagito in modo negativo: nella prima ora di contrattazioni l'azione dell'impresa – che fa parte dell'SMI, l'indice dei 20 principali titoli – è arrivata a perdere il 3%. Dall'inizio dell'anno ha però guadagnato il 20%.

Società con sede a Zurigo, Swiss Life trae le sue origini dalla Schweizerische Rentenanstalt, fondata nel 1857 come assicuratore vita. Oggi il gruppo è anche un importante attore sul mercato immobiliare e della consulenza patrimoniale; dà lavoro circa 11'000 dipendenti e dispone di una rete con 17'000 consulenti.

