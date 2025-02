Swiss Life vuole ampliare il suo campo d'attività. Keystone

Swiss Life si espande nel settore della consulenza agli investimenti: il colosso assicurativo ha annunciato oggi l'acquisizione di Zwei Wealth, società con sede a Zurigo specializzata nella clientela facoltosa e in quella istituzionale.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

L'operazione si inserisce nella strategia aziendale di ampliare in Svizzera il comparto dei consigli per gli investimenti, accanto all'esistente offerta per la previdenza, spiega l'impresa in un comunicato odierno.

«Attualmente Zwei Wealth gestisce per i suoi clienti patrimoni per un totale di 3,5 miliardi di franchi e sta dimostrando l'attrattiva del suo modello di affari innovativo con tassi di crescita a due cifre», si legge nella nota.

Zwei Wealth è stata fondata nel 2014 da Klaus Wellershoff e Patrick Müller. È presente Zurigo, Ginevra, Berna e Winterthur (ZH) con circa 30 specialisti. L'entità rimarrà diretta da Müller, che riferirà direttamente al Ceo di Swiss Life Svizzera Roman Stein. Le parti hanno concordato di mantenere il riserbo sugli aspetti finanziari della transazione.

Il corso dell'azione Swiss Life è salito dell'8%

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne occorre attendere l'apertura del mercato alle 09.00. Dall'inizio dell'anno il corso dell'azione Swiss Life – che fa parte dello SMI, l'indice dei 20 principali titoli quotati sul mercato di Zurigo – è salito dell'8%.

La performance del valore è di tutto rispetto anche su un periodo più lungo: +24% negli ultimi 12 mesi e +48% sull'arco di cinque anni.

Società con sede a Zurigo, Swiss Life trae le sue origini dalla Schweizerische Rentenanstalt, fondata nel 1857 come assicuratore vita. Oggi il gruppo, che è attivo sui suoi mercati di riferimento Svizzera, Francia e Germania e che è pure un importante attore sul mercato immobiliare, dà lavoro a circa 10'000 dipendenti e dispone di una rete con 17'000 consulenti. Nel 2023 – ultimi dati annuali completi – ha incassato premi per 20 miliardi di franchi e l'utile netto si è attestato a 1 miliardo.