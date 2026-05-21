Volume d'affari in crescita per il gruppo assicurativo Swiss Life. (Foto archivio) Keystone

Avvio in crescita per il gruppo assicurativo Swiss Life. Nel primo trimestre 2026 i premi lordi, incluse le commissioni e i depositi, sono aumentati del 4% a 8,2 miliardi di franchi, superando le attese degli analisti. In valute locali la progressione è stata del 5%.

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Anche i ricavi da commissioni, generati attraverso consulenza finanziaria, gestione patrimoniale e prodotti previdenziali, sono cresciuti del 4% a 686 milioni di franchi (+6% in valuta locale).

Il CEO Matthias Aellig, citato in un comunicato, ha dichiarato che il gruppo è partito bene nell'esercizio 2026 e resta sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati entro il 2027, tra cui un rendimento del capitale proprio compreso tra il 17 e il 19%.

Swiss Life ha inoltre annunciato il consolidamento delle attività di consulenza finanziaria in Germania attraverso l'acquisizione del gruppo TELIS, che conta circa 1'800 consulenti. A seguito dell'operazione, Swiss Life Deutschland impiegherà circa 8'000 consulenti certificati e genererà ricavi da commissione annui superiori a 1 miliardo di euro. I dettagli finanziari dell'acquisizione non sono stati resi noti.