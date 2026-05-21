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Assicuratori Per Swiss Life un primo trimestre 2026 al di sopra delle attese

SDA

21.5.2026 - 07:47

Volume d'affari in crescita per il gruppo assicurativo Swiss Life. (Foto archivio)
Volume d'affari in crescita per il gruppo assicurativo Swiss Life. (Foto archivio)
Keystone

Avvio in crescita per il gruppo assicurativo Swiss Life. Nel primo trimestre 2026 i premi lordi, incluse le commissioni e i depositi, sono aumentati del 4% a 8,2 miliardi di franchi, superando le attese degli analisti. In valute locali la progressione è stata del 5%.

Keystone-SDA

21.05.2026, 07:47

21.05.2026, 07:58

Anche i ricavi da commissioni, generati attraverso consulenza finanziaria, gestione patrimoniale e prodotti previdenziali, sono cresciuti del 4% a 686 milioni di franchi (+6% in valuta locale).

Il CEO Matthias Aellig, citato in un comunicato, ha dichiarato che il gruppo è partito bene nell'esercizio 2026 e resta sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati entro il 2027, tra cui un rendimento del capitale proprio compreso tra il 17 e il 19%.

Swiss Life ha inoltre annunciato il consolidamento delle attività di consulenza finanziaria in Germania attraverso l'acquisizione del gruppo TELIS, che conta circa 1'800 consulenti. A seguito dell'operazione, Swiss Life Deutschland impiegherà circa 8'000 consulenti certificati e genererà ricavi da commissione annui superiori a 1 miliardo di euro. I dettagli finanziari dell'acquisizione non sono stati resi noti.

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