Assicurazioni Per Swiss Life un utile operativo in crescita nel 2025

12.3.2026 - 12:00

Swiss Life è un gigante del suo settore.
Swiss Life ha visto nel 2025 la redditività crescere, perlomeno a livello operativo: il risultato operativo rettificato è aumentato del 3% a 1,8 miliardi di franchi, mentre l'utile netto è rimasto praticamente invariato a 1,3 miliardi.

12.03.2026, 12:11

I premi sono saliti del 3% a 20,9 miliardi, mentre i ricavi da commissioni – consulenza finanziaria, gestione patrimoniale, vendita di prodotti previdenziali – sono progrediti del 4% a 2,6 miliardi, ha indicato oggi il colosso assicurativo zurighese.

«Sono molto soddisfatto della nostra performance operativa nel settore assicurativo e nel comparto delle commissioni nel 2025», afferma il CEO Matthias Aellig, citato in un comunicato. «Siamo riusciti ad aumentare il volume d'affari, l'utile operativo e il rendimento del capitale proprio», aggiunge il dirigente 55enne svizzero con dottorato in fisica e trascorsi professionali anche presso la società di consulenza McKinsey.

I vertici di Swiss Life hanno pure confermato gli obiettivi relativi ai prossimi anni. Visto il buon andamento degli affari il consiglio di amministrazione propone un aumento del dividendo, portandolo a 36,50 franchi per azione, rispetto ai 35,00 franchi dell'esercizio precedente. I dati sono in linea con le aspettative degli analisti, sia a livello di utili che riguardo alle elargizioni agli azionisti.

Società con sede a Zurigo, Swiss Life trae le sue origini dalla Schweizerische Rentenanstalt, fondata nel 1857 come assicuratore vita. Oggi il gruppo è anche un importante attore sul mercato immobiliare e della consulenza patrimoniale; dà lavoro circa 11'000 dipendenti e dispone di una rete con 17'000 consulenti.

