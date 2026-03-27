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Acquisizione in Ticino Affari in crescita nel 2025 per Swiss Medical Network 

SDA

27.3.2026 - 11:00

Swiss Medical Network ha la sua sede a Genolier (VD).
Swiss Medical Network ha la sua sede a Genolier (VD).
Keystone

Affari in crescita nel 2025 per Swiss Medical Network (SMN), rete di cliniche private e ambulatori con una forte presenza in Ticino: una progressione avvenuta sulla scia pure di acquisizioni, anche a sud delle Alpi.

Keystone-SDA

27.03.2026, 11:00

27.03.2026, 11:02

Il giro d'affari – senza gli onorari dei medici – si è attestato a 835 milioni di franchi, il 22% in più dell'anno precedente. La crescita organica è stata del 2%: hanno influito sui dati l'acquisto dell'ospedale di Zofingen (AG) e di Centromedico, la rete di studi medici attiva con undici sedi in Ticino.

Passi avanti sono stati compiuti anche sul fronte della redditività, con l'utile operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) in progressione del 17% a 46 milioni.

Nell'anno in corso i vertici si aspettano un incremento dei ricavi del 2-3%, mentre sul medio periodo l'azienda punta a un Ebitda di 75-80 milioni.

Fondata nel 2002, Swiss Medical Network è una realtà che oggi controlla 19 cliniche e ospedali – fra cui due strutture ticinesi: la Ars Medica di Gravesano e la Clinica Sant'Anna di Sorengo – e oltre 80 centri ambulatoriali, con una presenza in 16 cantoni.

La società è per il 76% di proprietà di Aevis Victoria, holding quotata alla borsa svizzera e attiva sia nel settore sanitario che in quello alberghiero.

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