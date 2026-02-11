  1. Clienti privati
Aviazione Swiss non interessata dal vasto sciopero Lufthansa di domani

SDA

11.2.2026 - 18:00

La compagnia farà ricorso a velivoli più grandi.
Keystone

Swiss non è interessata dallo sciopero che concernerà domani piloti e assistenti di volo di Lufthansa.

Keystone-SDA

11.02.2026, 18:00

11.02.2026, 18:20

Lo precisa oggi il vettore elvetico controllato dalla compagnia tedesca. In quattro collegamenti tra Zurigo e Francoforte saranno però usati velivoli più capienti, ha indicato oggi una portavoce di Swiss all'agenzia Awp.

Il contesto è quello di un ampio conflitto sindacale in corso presso Lufthansa in merito ai contributi pensionistici, alla garanzia dei posti di lavoro e alla strategia aziendale volta a creare strutture più convenienti con nuove imprese.

I circa 4800 piloti e i 20'000 membri del personale di cabina hanno annunciato che domani vi saranno scioperi che potrebbero impedire i decolli in diversi aeroporti. L'azienda ha previsto gravi disagi e ha promesso cambi di prenotazione, alternative ferroviarie e notifiche automatiche per i viaggiatori interessati.

