Aviazione Swiss: «Non è vero che non vogliamo migliorare le condizioni dei piloti»

SDA

25.11.2025 - 20:00

Swiss ribatte a quanto affermato dagli equipaggi.
Swiss ribatte a quanto affermato dagli equipaggi.
Keystone

Swiss respinge l'accusa del sindacato dei piloti Aeropers riguardo all'asserita mancanza di volontà di miglioramento dell'attuale contratto collettivo di lavoro (CCL).

Keystone-SDA

25.11.2025, 20:00

25.11.2025, 20:07

«Al contrario: abbiamo adottato molte misure per tenere conto delle esigenze dei nostri piloti», afferma un portavoce contattato dall'agenzia Awp.

Con il suo progetto «Future Working Models», in cui sono coinvolti anche i dipendenti, l'azienda sta affrontando il tema da mesi, argomenta l'addetto stampa. Stando all'azienda è necessario lavorare attivamente a soluzioni che prendano sul serio le richieste degli equipaggi e che allo stesso tempo mantengano Swiss economicamente sostenibile. I piloti hanno già oggi diverse possibilità di influenzare il loro piano di impiego, osserva l'addetto alla comunicazione.

L'impresa dice di rammaricarsi della decisione dei piloti di disdire il CCL, ma si dice pronta ad avviare nel prossimo anno nuove trattative in vista di una nuova intesa.



