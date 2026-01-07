  1. Clienti privati
Aviazione Swiss più puntuale durante le feste, malgrado neve e tempeste

SDA

7.1.2026 - 15:00

Swiss cerca di migliorare sul fronte dei ritardi.
Swiss cerca di migliorare sul fronte dei ritardi.
Keystone

Swiss traccia un bilancio positivo delle operazioni di volo durante le festività di Natale e Capodanno: tra il 22 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026 la compagnia aerea ha trasportato quasi 630'000 passeggeri.

Keystone-SDA

07.01.2026, 15:00

07.01.2026, 15:12

Nonostante le condizioni climatiche invernali, caratterizzate da neve e necessità di sbrinamento, quasi il 99% dei voli è stato effettuato come previsto, ha indicato oggi la società. In particolare il 26 dicembre Swiss ha dovuto cancellare tre dei quattro collegamenti previsti a New York a causa di una tempesta invernale.

La puntualità è nettamente migliorata: il 67,3% dei voli è partito in orario, con un miglioramento di 8,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024/2025, mentre la quota di arrivi con un ritardo superiore a 30 minuti è scesa al 15,5%, in flessione di 6,7 punti.

