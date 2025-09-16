  1. Clienti privati
Immobiliare Presto un nuovo CEO per Swiss Prime Site

SDA

16.9.2025 - 15:00

La Prime Tower di Zurigo è di proprietà di SPS.
La Prime Tower di Zurigo è di proprietà di SPS.
Keystone

Nuovo presidente della direzione in vista per Swiss Prime Site (SPS), la più grande società immobiliare quotata in Svizzera e una delle principali realtà europee nel settore degli stabili commerciali.

Keystone-SDA

16.09.2025, 15:00

16.09.2025, 15:02

All'inizio del 2026 la guida operativa sarà assunta dall'attuale responsabile delle finanze Marcel Kucher, che subentrerà all'uscente René Zahnd, in carica dal 2016.

«L'esperienza di Marcel Kucher in diversi ambiti immobiliari e le sue competenze nello sviluppo strategico e nell'esecuzione operativa lo rendono la persona ideale per guidare Swiss Prime Site nella prossima fase di sviluppo», afferma il presidente del consiglio di amministrazione Ton Büchner, citato in un comunicato odierno.

Il futuro Ceo ha 54 anni, è di nazionalità svizzera ed è laureato in economia all'Università di Zurigo. Ha avviato la sua carriera professionale presso McKinsey e dal 2021 è CFO di SPS.

In borsa oggi l'azione SPS perde circa l'1%, nell'ambito di un mercato generalmente orientato un lieve ribasso. Dall'inizio di gennaio il corso è salito dell'11% e positive, nella misura del 14% e del 28%, sono anche le performance sull'arco di rispettivamente uno e cinque anni.

Impresa con sede a Zugo, SPS è stata fondata nel 1999 dalle casse pensioni di Credit Suisse e Siemens, nonché da Winterthur Vita (oggi Axa). La società è quotata dal 2000: la sua capitalizzazione di mercato è di circa 9 miliardi di franchi.

