Un Airbus A320-214 di Swiss Keystone

Tre aerei A320 di Swiss sono attualmente a terra per problemi ai motori. Secondo il direttore operativo, Oliver Buchhofer, nei prossimi mesi la compagnia aerea dovrà rinunciare a otto velivoli a causa di lavori di manutenzione.

Non ci sono prospettive immediate di miglioramento della situazione, spiega oggi Buchhofer sulle testate in lingua tedesca di Tamedia. «Presumiamo che il problema dei reattori ci accompagnerà fino al 2026», aggiunge.

L'anno scorso, le difficoltà ai motori Pratt & Whitney hanno causato ritardi ai voli Swiss. Anche allora la compagnia aveva dovuto rinunciare in parte a otto aerei.

Secondo Buchhofer, questi guasti costano a Swiss diverse centinaia di milioni di franchi. La compagnia sta conducendo «discussioni costruttive» con il produttore di motori ed è fiduciosa di trovare una soluzione.

Per far fronte alla mancanza di capacità, Swiss continua a ricorrere a contratti di noleggio di tipo wet lease, per trasportare i suoi passeggeri con il vettore lettone Air Baltic e Helvetic Airways. Essi comprendono tutte le prestazioni accessorie quali assicurazione, equipaggio e manutenzione.

Questa pratica ha suscitato la rabbia dei sindacati, che accusano Swiss di dumping salariale. Buchhofer respinge le critiche. «Abbiamo un contratto valido con Air Baltic e rispettiamo tutte le normative europee sul wet lease», assicura.

Il direttore operativo afferma infine di non puntare al posto di Dieter Vranckx, CEO di Swiss, che lascerà il suo incarico a metà dell'anno. «Stiamo affrontando sfide importanti e mi sto concentrando su questo», conclude Buchhofer.

ats