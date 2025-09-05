I membri dell'equipaggio di Air Baltic possono continuare ad effettuare voli per conto di Swiss Keystone

La compagnia aerea Swiss può continuare a far eseguire una parte dei suoi voli da Air Baltic. Il Dipartimento dell'economia pubblica del canton Zurigo non ha ravvisato alcuna violazione del diritto in materia di distacco dei lavoratori e alcun dumping salariale.

Keystone-SDA SDA

I membri dell'equipaggio di Air Baltic che effettuano voli per conto di Swiss e che nel frattempo si trovano anche in Svizzera non sono considerati lavoratori distaccati, hanno indicato in una nota le autorità cantonali.

Swiss e Air Baltic possono quindi continuare il loro cosiddetto accordo di «wet lease», ovvero il noleggio di un aeromobile compreso l'equipaggio e la manutenzione.

Con la sua decisione, il Dipartimento zurighese dell'economia pubblica ha ribaltato una precedente decisione dell'Ufficio cantonale dell'economia.

Quest'ultimo aveva stabilito nel dicembre 2023 che i membri dell'equipaggio erano da considerarsi distaccati e quindi soggetti all'obbligo di notifica o di autorizzazione.

Le reazioni da parte sindacale non si sono fatte attendere: in una nota odierna, il sindacato del personale di cabina (Kapers) ha criticato la decisione, definendola un «precedente pericoloso» che apre le porte al dumping salariale.