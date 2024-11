Per pianificare meglio la vita privata i piloti scelgono l'impiego parziale. Keystone

Presso Swiss i piloti lavorano sempre più spesso a tempo parziale: a optare per questa modalità è quasi un pilota su due , il 45%, a fronte di una quota di uno su tre osservata cinque anni or sono, riferisce oggi la NZZ am Sonntag.

Stando al domenicale il motivo è da ricercare nell'esigenza di trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, un tema che è al centro di un braccio di ferro fra il personale e i vertici della compagnia aerea.

«Per avere almeno un po' di tempo libero pianificabile i colleghi si rifugiano nell'impiego a tempo parziale», afferma Thomas Steffen, portavoce dell'associazione dei piloti Aeropers, in dichiarazioni al giornale.

Da parte sua Swiss assicura che la compatibilità tra professione e vita privata è una preoccupazione fondamentale dell'azienda.

