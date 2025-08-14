  1. Clienti privati
Svizzera Swiss Re: «I dazi americani potrebbero avere effetti indiretti»

SDA

14.8.2025 - 15:00

Andreas Berger ha messo in guardia dagli sviluppi negli Stati Uniti.
Andreas Berger ha messo in guardia dagli sviluppi negli Stati Uniti.
Keystone

La politica doganale del governo americano ha un impatto anche su Swiss Re.

Keystone-SDA

14.08.2025, 15:00

14.08.2025, 15:14

Sebbene il settore delle riassicurazioni non sia direttamente interessato, gli elevati dazi doganali statunitensi potrebbero avere conseguenze secondarie, ha affermato oggi Andreas Berger, Ceo della multinazionale zurighese, in una conferenza stampa di commento ai risultati semestrali.

La situazione sul fronte delle tariffe potrebbe diventare significativa per i riassicuratori in caso di sinistri di grande entità: secondo il manager tedesco le elevate barriere doganali potrebbero comportare costi più alti per le riparazioni necessarie. L'impresa sta monitorando la situazione di conseguenza.

Il 59enne afferma invece di sentirsi a suo agio per quanto riguarda il segmento della responsabilità civile negli Usa: l'azienda ha infatti ridotto la sua quota di mercato in tale comparto dal 17% al 5%. Secondo Berger non è prevista un'ulteriore ottimizzazione del portafoglio. Lo scorso anno Swiss Re ha comunque costituito accantonamenti per miliardi di dollari nel settore.

