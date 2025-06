Per Swiss Re è una vittoria giudiziaria. Keystone

Swiss Re non dovrà indennizzare i proprietari di aerei - per la gran parte Airbus e Boeing - bloccati in Russia.

Keystone-SDA SDA

Lo ha deciso un tribunale di Londra, che continua per contro ad affrontare le richiese di risarcimento presentate verso altri assicuratori come AIG e Lloyds coinvolti nel caso.

Nel giudizio diffuso oggi il tribunale ha stabilito che gli assicuratori con copertura contro i rischi di guerra sono tenuti a risarcire i proprietari, mentre le compagnie all-risk, tra cui la Corporate Solutions, controllata di Swiss Re, non sono obbligati a effettuare alcun pagamento, ha spiegato all'Awp l'impresa elvetica.

La vicenda riguarda 147 velivoli noleggiati da compagnie aeree russe e confiscati nel paese di Vladimir Putin dopo lo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022. Secondo la corte il valore totale assicurato – vi sono anche 16 motori di aerei – è di oltre 4,5 miliardi di dollari (3,7 miliardi di franchi).