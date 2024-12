Swiss Re è una realtà conosciuta a livello mondiale. Keystone

Obiettivi ambiziosi nel 2025 per Swiss Re: il colosso della riassicurazione punta a un utile netto di 4,4 miliardi di dollari (3,9 miliardi di franchi), quasi il 40% in più del 2023.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Uun profitto che dovrebbe essere frutto di un aumento degli affari nei vari settori d'attività. Gli azionisti possono inoltre contare su un sensibile aumento del dividendo.

«Nel 2024 abbiamo intrapreso azioni decisive per aumentare la resilienza della nostra attività», afferma il Ceo Andreas Berger, in carica da inizio luglio, citato in un comunicato diffuso in occasione della giornata degli investitori. A tutte le unità aziendali sono stati posti obiettivi più ambiziosi nel 2025 rispetto al 2024. Inoltre la dirigenza prevede che la costante attenzione alla disciplina dei costi e all'efficienza porterà entro il 2027 a una riduzione delle spese operative correnti di circa 300 milioni di dollari annui.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata positiva: nella prima ora di contrattazioni l'azione Swiss Re – che fa parte dello SMI, l'indice dei 20 titoli principali – è arrivata a guadagnare il 3%.

Fondata nel 1863 quale la Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (entità spesso abbreviata in Schweizer Rück), Swiss Re è oggi un gigante attivo a livello globale con circa 80 uffici nel mondo. Ha sede a Zurigo e un organico di 14'400 dipendenti. Nel 2023 ha conseguito un utile netto di 3,2 miliardi di dollari.