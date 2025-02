Per il numero due mondiale del settore, l'anno scorso è stato piuttosto movimentato. Keystone

Il riassicuratore Swiss Re ha chiuso un 2024 ricco di avvenimenti con un utile netto di 3,24 miliardi di dollari (2,91 miliardi di franchi al cambio attuale). Gli azionisti vedranno il loro dividendo aumentare di 55 centesimi, a 7,35 dollari per azione.

Keystone-SDA, ats SDA

L'esercizio è stato caratterizzato fra le altre cose dal cambio di CEO – Andreas Berger ha sostituito Christian Mumenthaler – in estate, da gravi uragani in Florida e da un massiccio aumento delle riserve nel ramo responsabilità civile negli Usa.

I risultati, spiega il riassicuratore in una nota odierna, sono difficilmente comparabili a quelli del 2023, dato che per la prima volta si è passati alle norme contabili IFRS 17 (International Financial Reporting Standards).

L'utile è comunque superiore alle aspettative degli analisti consultati alla vigilia dall'agenzia finanziaria Awp. Swiss Re stessa aveva previsto un risultato inferiore – 3,0 miliardi – di quello poi ottenuto,

Dal canto loro, i ricavi assicurativi si sono elevati a 45,6 miliardi di dollari. L'accumulo di 2,4 miliardi di riserve per la responsabilità civile negli Stati Uniti, indica Swiss Re, ha pesato molto nel terzo trimestre.

La mossa viene giustificata con un significativo incremento delle richieste di risarcimento collettive oltreoceano.

Il riassicuratore zurighese ha confermato le sue prospettive per il 2025, puntando a un utile di oltre 4,4 miliardi malgrado le perdite previste (circa 700 milioni) per i devastanti incendi californiani.

Nei prossimi tre anni, il dividendo per azione dovrebbe crescere del 7% o più ogni dodici mesi, aggiunge il gruppo. I vertici del secondo colosso mondiale del settore prevedono inoltre di ridurre i costi nell'ordine di 300 milioni entro il 2027.