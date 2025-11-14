Il CEO di Swiss Re Andreas Berger è soddisfatto dei risultati del gruppo Keystone

Il gigante della riassicurazione Swiss Re ha registrato un netto aumento dell'utile nei primi nove mesi dell'anno, superando i 4 miliardi di dollari. Il gruppo ritiene quindi di essere «sulla buona strada» per raggiungere il proprio obiettivo per l'intero anno.

Keystone-SDA SDA

Da gennaio a settembre 2025, l'utile del gruppo è infatti aumentato dell'85% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 4,03 miliardi di dollari, ha indicato oggi in una nota Swiss Re. Il fatturato del riassicuratore è invece diminuito del 5% a 32,0 miliardi di dollari.

Dopo i danni ingenti subiti nel primo trimestre, nel secondo e terzo trimestre il gruppo ha beneficiato di danni naturali di entità minore, ha dichiarato il CEO Andreas Berger, citato nel comunicato. Tuttavia, l'attività nel settore della riassicurazione vita (L&H Re) è rimasta al di sotto dell'obiettivo a causa di un risultato tecnico inferiore.

Il riassicuratore ha superato le previsioni degli analisti relative all'utile. Questi ultimi avevano previsto un utile di 3,88 miliardi di dollari per i primi nove mesi. Il risultato di L&H Re è rimasto tuttavia al di sotto delle aspettative.

Con questi risultati, Swiss Re è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi annuali. Per il 2025, il gruppo si è posto l'obiettivo di un utile di «almeno 4,4 miliardi di dollari».