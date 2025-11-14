  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Riassicurazione Swiss Re: utile in netto aumento a 4,03 miliardi dopo nove mesi

SDA

14.11.2025 - 08:06

Il CEO di Swiss Re Andreas Berger è soddisfatto dei risultati del gruppo
Il CEO di Swiss Re Andreas Berger è soddisfatto dei risultati del gruppo
Keystone

Il gigante della riassicurazione Swiss Re ha registrato un netto aumento dell'utile nei primi nove mesi dell'anno, superando i 4 miliardi di dollari. Il gruppo ritiene quindi di essere «sulla buona strada» per raggiungere il proprio obiettivo per l'intero anno.

Keystone-SDA

14.11.2025, 08:06

14.11.2025, 08:13

Da gennaio a settembre 2025, l'utile del gruppo è infatti aumentato dell'85% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 4,03 miliardi di dollari, ha indicato oggi in una nota Swiss Re. Il fatturato del riassicuratore è invece diminuito del 5% a 32,0 miliardi di dollari.

Dopo i danni ingenti subiti nel primo trimestre, nel secondo e terzo trimestre il gruppo ha beneficiato di danni naturali di entità minore, ha dichiarato il CEO Andreas Berger, citato nel comunicato. Tuttavia, l'attività nel settore della riassicurazione vita (L&H Re) è rimasta al di sotto dell'obiettivo a causa di un risultato tecnico inferiore.

Il riassicuratore ha superato le previsioni degli analisti relative all'utile. Questi ultimi avevano previsto un utile di 3,88 miliardi di dollari per i primi nove mesi. Il risultato di L&H Re è rimasto tuttavia al di sotto delle aspettative.

Con questi risultati, Swiss Re è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi annuali. Per il 2025, il gruppo si è posto l'obiettivo di un utile di «almeno 4,4 miliardi di dollari».

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Ubriaco schianta l'auto nella neve a Svitto, condannato a pagare quasi 10'000 franchi
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Dakota e Elle Fanning diventano sorelle anche sullo schermo: «Siamo nervose ma entusiaste»

Altre notizie

Turismo. L'estate 2025 è stata molto positiva per il settore paralberghiero svizzero

TurismoL'estate 2025 è stata molto positiva per il settore paralberghiero svizzero

Pratiche commerciali scorrette. L'antitrust italiana sanziona per 500'000 euro a Wizz Air

Pratiche commerciali scorretteL'antitrust italiana sanziona per 500'000 euro a Wizz Air

Forum economico mondiale. Bloomberg: «Trump vuole partecipare al WEF di Davos»

Forum economico mondialeBloomberg: «Trump vuole partecipare al WEF di Davos»