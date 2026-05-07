Swiss Re è una delle principali società del settore a livello internazionale. Keystone

Swiss Re ha avviato il 2026 con risultati ben oltre le aspettative del mercato.

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La compagnia di riassicurazione ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con un utile netto di 1,5 miliardi di dollari (1,2 miliardi di franchi), in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, potendo beneficiare di un basso livello di sinistri legati alle catastrofi naturali.

L'azienda ha invece registrato un calo del fatturato assicurativo, sceso a 10,0 miliardi di dollari: la flessione è del 4%, emerge dai dati pubblicati oggi. Nella divisione principale, la riassicurazione danni e Infortuni, il combined ratio – cioè il rapporto fra i costi dei sinistri e i premi, indicatore della redditività tecnica – è migliorato significativamente, passando dall'86,0% al 79,5%.

«I risultati del primo trimestre evidenziano una solida redditività, a testimonianza delle misure strategiche adottate negli ultimi anni per rafforzare le nostre attività», afferma il CEO Andreas Berger, citato in un comunicato. In un contesto di mercato più difficile, l'azienda si concentra ora sulla gestione attiva nel settore del ramo danni, nonché sull'efficienza a livello di gruppo.

I profitti generati sono sensibilmente superiori alle previsioni degli analisti, che in media puntavano su un utile di 1,2 miliardi di dollari.

Fondata nel 1863 con il nome di Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (entità spesso abbreviata in Schweizer Rück), Swiss Re è oggi un gigante attivo a livello globale con circa 70 uffici nel mondo. Ha sede a Zurigo.