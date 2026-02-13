Tra gennaio e giugno i ricavi sono saliti del 3,2% su base annua a 2,77 miliardi di franchi, mentre l'utile operativo (EBIT) è sceso del 3,2% a 189,3 milioni, ha indicato oggi la società appartenente al gruppo Lufthansa.

Nel secondo trimestre i costi del carburante sono aumentati di circa il 50%, ha spiegato il direttore finanziario Dennis Weber – citato nel comunicato – sottolineando che il cherosene rappresenta la principale voce di spesa della compagnia.

Le misure di risparmio e di efficienza introdotte in anticipo hanno tuttavia consentito di attenuare almeno in parte l'impatto del rincaro.

A pesare sul risultato hanno contribuito anche gli elevati costi di manutenzione, in particolare quelli legati ai problemi ai motori di una parte della flotta a corto raggio, è stato precisato.

La domanda tuttavia non è calata. Ad aver trainato l'esercizio sono state soprattutto le richieste nelle categorie premium per i collegamenti intercontinentali.

Nel semestre in rassegna Swiss ha trasportato 8,5 milioni di passeggeri (+0,6%) effettuando circa 67'400 voli, il 4,1% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.