Swiss ripensa le sue strutture.
Keystone
Cambio di strategia ai vertici di Swiss: la compagnia aerea elvetica ha annunciato oggi che la funzione di Chief Commercial Officer (CCO, il responsabile commerciale) verrà eliminata dall'attuale direzione, composta finora da quattro membri.
Questa riorganizzazione fa seguito al nuovo assetto del gruppo Lufthansa, annunciato lo scorso autunno, che punta a centralizzare diverse funzioni, ha indicato oggi la società. L'obiettivo è semplificare i processi decisionali e aumentare l'efficienza e la redditività del gruppo, riducendo i doppioni e rafforzando le sinergie tra le varie compagnie.
L'attuale CCO Heike Birlenbach – entrata in carica a inizio 2024 – lascerà l'azienda alla fine di settembre, dopo 36 anni di carriera in seno al gruppo Lufthansa, per dedicarsi a nuove sfide professionali all'esterno del conglomerato. Presso Swiss i temi legati alla cosiddetta esperienza cliente passeranno direttamente sotto la supervisione del CEO Jens Fehlinger.