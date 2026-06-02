Ci vorrà più tempo per tornare in Israele. Keystone

Swiss posticipa nuovamente la ripresa dei voli da e per Tel Aviv. Dopo aver annunciato a metà maggio il ritorno all'attività previsto per il primo luglio 2026, la compagnia aerea ha comunicato oggi che i collegamenti riprenderanno solo a partire dal primo agosto.

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La decisione, spiega una nota, è dovuta a motivi operativi. Il gruppo Lufthansa, di cui Swiss fa parte, tornerà a servire la destinazione israeliana già nel mese di giugno, ma inizialmente con un'offerta ridotta. Swiss, invece, ha scelto un avvio più cauto, allineandosi a una graduale ripresa delle operazioni nello scalo di Tel Aviv.

La decisione comporta la cancellazione di alcuni voli precedentemente inseriti negli orari estivi. I passeggeri i cui collegamenti risultano annullati a causa di questo slittamento potranno – senza costi aggiuntivi – riprogrammare il viaggio a una data successiva oppure richiedere il rimborso integrale del biglietto.

Swiss assicura che continua a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione in Medio Oriente. L'azienda mantiene uno scambio regolare di informazioni con le autorità competenti sia in Svizzera sia in Israele, nonché con i partner del gruppo Lufthansa.

Dall'inizio dell'anno, i continui rinvii e le ripetute modifiche al piano di volo sono stati determinati dalla tensione geopolitica nella regione, che ha reso necessario un costante riallineamento delle operazioni aeree. La speranza della compagnia è ora quella di poter ripartire stabilmente ad agosto, se le condizioni operative e di sicurezza lo permetteranno.