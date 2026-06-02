  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aviazione Swiss rinvia ancora i voli per Tel Aviv, partiranno solo in agosto

SDA

2.6.2026 - 15:01

Ci vorrà più tempo per tornare in Israele.
Ci vorrà più tempo per tornare in Israele.
Keystone

Swiss posticipa nuovamente la ripresa dei voli da e per Tel Aviv. Dopo aver annunciato a metà maggio il ritorno all'attività previsto per il primo luglio 2026, la compagnia aerea ha comunicato oggi che i collegamenti riprenderanno solo a partire dal primo agosto.

Keystone-SDA

02.06.2026, 15:01

02.06.2026, 15:02

La decisione, spiega una nota, è dovuta a motivi operativi. Il gruppo Lufthansa, di cui Swiss fa parte, tornerà a servire la destinazione israeliana già nel mese di giugno, ma inizialmente con un'offerta ridotta. Swiss, invece, ha scelto un avvio più cauto, allineandosi a una graduale ripresa delle operazioni nello scalo di Tel Aviv.

La decisione comporta la cancellazione di alcuni voli precedentemente inseriti negli orari estivi. I passeggeri i cui collegamenti risultano annullati a causa di questo slittamento potranno – senza costi aggiuntivi – riprogrammare il viaggio a una data successiva oppure richiedere il rimborso integrale del biglietto.

Swiss assicura che continua a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione in Medio Oriente. L'azienda mantiene uno scambio regolare di informazioni con le autorità competenti sia in Svizzera sia in Israele, nonché con i partner del gruppo Lufthansa.

Dall'inizio dell'anno, i continui rinvii e le ripetute modifiche al piano di volo sono stati determinati dalla tensione geopolitica nella regione, che ha reso necessario un costante riallineamento delle operazioni aeree. La speranza della compagnia è ora quella di poter ripartire stabilmente ad agosto, se le condizioni operative e di sicurezza lo permetteranno.

I più letti

Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Teo Mammucari non si presenta a «Domenica In», ma Mara Venier rompe il silenzio
Ecco tutti i cambiamenti che entrano in vigore in Svizzera in giugno
Alla fine il sogno dell'Italia al Mondiale è tramontato, Zampolli: «Ho provato di tutto»
William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»

Altre notizie

Costruzione. Implenia punta a crescere molto, fatturato fino a 10 miliardi

CostruzioneImplenia punta a crescere molto, fatturato fino a 10 miliardi

Svizzera. Campeggi: «Dopo le chiusure c'è il rischio di sovraffollamento»

SvizzeraCampeggi: «Dopo le chiusure c'è il rischio di sovraffollamento»

Previdenza professionale. Rendimenti record nel 2025 per le casse pensioni svizzere

Previdenza professionaleRendimenti record nel 2025 per le casse pensioni svizzere