Il personale di terra è fondamentale per garantire l'operatività dei velivoli. Keystone

Nonostante l'eccezionale redditività e il ruolo di «gallina dalle uova d'oro» per il gruppo Lufthansa, Swiss rischia di perdere il proprio personale qualificato a causa di condizioni di lavoro inadeguate.

Keystone-SDA SDA

È l'allarme lanciato dal sindacato del personale di terra SEV-GATA, che in vista del rinnovo del contratto collettivo di lavoro (CCL) chiede un cambio di rotta.

In un comunicato odierno Philipp Hadorn, presidente di SEV-GATA, esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dalla compagnia, ma con una riserva fondamentale. «Nonostante i tempi difficili, Swiss, grazie al suo personale motivato, è riuscita ancora una volta a ottenere un risultato eccezionale per il settore», afferma, citato nella nota. «Ma per continuare ad avere successo, Swiss deve sfruttare il suo andamento finanziario positivo e sostenibile per migliorare le condizioni di lavoro prestando particolare attenzione al mantenimento del personale qualificato».

Secondo i rappresentanti dei lavoratori il vettore elvetico non solo rimane estremamente redditizio, ma sopporta anche il peso degli aeromobili più costosi in termini di manutenzione all'interno del gruppo. Questo rende il successo dovuto al lavoro dei dipendenti ancora più straordinario. Ma il futuro potrebbe presentare problemi. «L'evoluzione demografica del personale Swiss e il mercato del lavoro mostrano tendenze preoccupanti per il mantenimento dell'attività di Swiss, in particolare per quanto riguarda la manutenzione», avverte Hadorn.

Il nodo principale riguarda le trattative in corso per CCL del personale di terra. Le aspettative sono alte, mentre cresce l'insofferenza tra i lavoratori, che non comprendono perché debbano subire gli obiettivi di risparmio del gruppo Lufthansa e il progressivo trasferimento del potere decisionale a Francoforte. Per il sindacato è giunto il momento che la direzione di Swiss ottenga dal gruppo un mandato per migliorare significativamente le condizioni di lavoro, pena la perdita di personale chiave per la qualità del servizio.