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Trasporto aereo Swiss sospende la vendita prodotti duty-free a bordo degli aerei. Ecco perché

SDA

29.4.2026 - 10:50

Il calo della domanda è risultato fatale per la vendita di prodotti duty-free a bordo degli aerei Swiss. (Immagine d'archivio).
Il calo della domanda è risultato fatale per la vendita di prodotti duty-free a bordo degli aerei Swiss. (Immagine d'archivio).
Keystone

Swiss sospenderà la vendita di articoli esenti da dazi doganali a bordo degli aerei a partire dalla fine di settembre. La compagnia aerea ha comunicato oggi che la decisione è motivata dal calo della domanda.

Keystone-SDA

29.04.2026, 10:50

29.04.2026, 11:40

«Sempre meno passeggeri effettuano acquisti a bordo. Oggi sempre più passeggeri cercano i prodotti da casa, confrontano i prezzi online e acquistano prima ancora di arrivare in aeroporto», ha scritto la filiale elvetica di Lufthansa in un comunicato.

«L'acquisto spontaneo dal carrello duty-free a bordo è diventato l'eccezione, non più la regola». Swiss ne trae quindi le dovute conseguenze.

L'offerta verrà trasferita con una scelta più ampia nel «Worldshop» digitale di Miles & More, si legge ancora nella nota.

Oltre a tazze, trolley o modellini di aerei con il design Swiss, saranno offerti anche mobili e accessori esclusivi realizzati con materiali provenienti da aerei Swiss dismessi.

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