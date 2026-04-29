Trasporto aereoSwiss sospende la vendita prodotti duty-free a bordo degli aerei. Ecco perché
SDA
29.4.2026 - 10:50
Swiss sospenderà la vendita di articoli esenti da dazi doganali a bordo degli aerei a partire dalla fine di settembre. La compagnia aerea ha comunicato oggi che la decisione è motivata dal calo della domanda.
Keystone-SDA
29.04.2026, 10:50
29.04.2026, 11:40
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«Sempre meno passeggeri effettuano acquisti a bordo. Oggi sempre più passeggeri cercano i prodotti da casa, confrontano i prezzi online e acquistano prima ancora di arrivare in aeroporto», ha scritto la filiale elvetica di Lufthansa in un comunicato.
«L'acquisto spontaneo dal carrello duty-free a bordo è diventato l'eccezione, non più la regola». Swiss ne trae quindi le dovute conseguenze.
L'offerta verrà trasferita con una scelta più ampia nel «Worldshop» digitale di Miles & More, si legge ancora nella nota.
Oltre a tazze, trolley o modellini di aerei con il design Swiss, saranno offerti anche mobili e accessori esclusivi realizzati con materiali provenienti da aerei Swiss dismessi.