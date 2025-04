Utile in calo nel primo trimestre per Swiss. Keystone

La compagnia aerea Swiss ha registrato nel primo trimestre un lieve aumento del fatturato, con però una contrazione dell'utile, in particolare a causa della Pasqua tardiva.

Keystone-SDA SDA

La filiale elvetica di Lufthansa ha visto il giro d'affari dei primi tre mesi – solitamente deboli – crescere del 2% su base annua a 1,2 miliardi di franchi. L'utile operativo ha invece registrato una contrazione scendendo a 3 milioni, si legge in un comunicato odierno. Nel 2024 era stato di 31 milioni.

Le cause sono in parte da ricercare nelle festività pasquali, cadute solamente in aprile, ha spiegato Swiss in un comunicato. Oltre a questo vi è stato un aumento dei costi.

Il responsabile delle finanze Dennis Weber si attende uno sviluppo positivo degli affari nei prossimi mesi, con un netto miglioramento nel secondo trimestre. Vige comunque una certa incertezza a causa della situazione politica negli Stati Uniti.