Il CEO di Swiss-Chef, Jens Fehlinger, annuncia nuovi risparmi del 10% attraverso partenze volontarie del personale amministrativo. (foto d'archivio) Keystone

La compagnia aerea Swiss ha esteso le misure di risparmio al personale di terra. «L'obiettivo è ridurre di circa il dieci per cento il nostro organico amministrativo», ha dichiarato il direttore generale di Swiss Jens Fehlinger in un'intervista alla «NZZ am Sonntag».

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La compagnia aerea non intende procedere a licenziamenti, afferma Fehlinger nell'intervista. Si parla esclusivamente di partenze volontarie.

Per i risparmi nell'amministrazione, la compagnia aerea offre incentivi finanziari, analogamente a quanto fatto con il personale di cabina.

Si riceve ad esempio il 20% dello stipendio base risparmiato se si prendono ferie non retribuite, ha affermato il CEO di Swiss.

I motivi della misura

Fehlinger motiva questa decisione, tra l'altro, con la pressione sui costi. Non è solo il cherosene ad essere diventato più costoso.

«Abbiamo costi strutturalmente più elevati», ha affermato Fehlinger, citando come esempi la manutenzione degli aerei, le tasse ambientali e l'aumento dei costi del personale.

Complessivamente, la filiale di Lufthansa intende ridurre i costi del 10%. Ciò è necessario solo per mantenere invariata la struttura dei costi, ha dichiarato il CEO.

«Misura ragionevole»

Il gruppo Lufthansa, di cui fanno parte anche Swiss ed Edelweiss, aveva annunciato a metà aprile nuove misure di risparmio. Fra queste il blocco delle assunzioni.

Secondo Fehlinger, la casa madre risparmierà il 20% nei costi amministrativi. Swiss «per ora solo il dieci per cento», ha aggiunto il CEO, che la considera «una misura ragionevole».

La compagnia aerea è sì redditizia, ma alcuni concorrenti l'hanno superata in termini di redditività. Swiss deve continuare a svilupparsi e crescere. La domanda di voli c'è, ha affermato Fehlinger, aggiungendo: «Se non ne approfittiamo noi, lo faranno altri».

Alla fine dello scorso anno, il personale di terra di Swiss contava in totale, compresa l'amministrazione, 3432 collaboratori, come si evince dal sito web dell'azienda.

In 140 hanno dimissionato

Per quanto riguarda il personale di cabina, secondo il direttore di Swiss gli obiettivi sono stati raggiunti. Anche in questo caso Swiss ha puntato su un'offerta di dimissioni volontarie, come aveva comunicato a marzo.

L'offerta era rivolta ai circa 4000 membri del personale di cabina della base di Zurigo. Secondo la «NZZ am Sonntag», è stato loro promesso un premio di 15'000 franchi se avessero dato le dimissioni entro la fine di aprile.

Non ci saranno licenziamenti tra il personale di cabina. «Grazie a queste misure puramente volontarie, siamo riusciti a ridurre l'eccesso di organico», ha dichiarato Fehlinger, precisando che saranno circa 140 membri del personale di cabina a lasciare Swiss.