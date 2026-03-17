L'elettricità necessita di un'infrastruttura solida. Keystone

Swissgrid – la società che gestisce in Svizzera le reti elettriche, cioè il trasporto dell'elettricità – abbassa le tariffe: nel 2027 una famiglia media di quattro persone pagherà circa 54 franchi all'anno, 10 in meno rispetto all'anno corrente.

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Il dato corrisponde circa al 4,5% dei costi totali previsti per la corrente domestica.

La flessione – fa sapere Swissgrid in un comunicato odierno – interesserà anche le aziende: un'impresa con un consumo annuo di 90'000 chilowattora spenderà 1086 franchi, con un risparmio del 16% rispetto ai 1286 franchi dell'anno precedente.

Alla base delle riduzioni vi sono misure di efficienza introdotte da Swissgrid in due settori chiave: la gestione delle congestioni di rete e le prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS).

Nata nel 2005 sulla scia della liberalizzazione del mercato elettrico, Swissgrid è la società proprietaria della rete nazionale ad altissima tensione: è responsabile dell'esercizio sicuro e non discriminatorio, della manutenzione, del rinnovo e del potenziamento degli impianti.

Impiega oltre 900 dipendenti nelle sedi di Aarau, Prilly (VD), Castione (TI), Landquart (GR), Laufenburg (AG), Ostermundigen (BE) e Uznach (SG).

L'impresa è esclusivamente di proprietà di aziende elettriche. Fra i suoi azionisti, volendo avere una particolare attenzione all'ambito italofono, possono essere citate l'Azienda elettrica ticinese (2,6% del capitale), le Aziende industriali di Lugano (0,4%) e Repower (0,3%). I grandi azionisti sono però altri, a nord delle Alpi: BKW (35,6%) e Axpo (33,6%) detengono insieme un'amplissima maggioranza.