  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Swissmechanic: «I dazi di Trump stanno avendo un impatto sulle nostre PMI»

SDA

24.9.2025 - 11:00

L'industria delle macchine è un punto di forza dell'export svizzero.
L'industria delle macchine è un punto di forza dell'export svizzero.
Keystone

I dazi doganali americani stanno già avendo un impatto sulle piccole e medie imprese (PMI) elvetiche attive nell'industria delle macchine, elettrotecnica e metallurgica (MEM).

Keystone-SDA

24.09.2025, 11:00

24.09.2025, 11:08

È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca BAK Economics su mandato dell'associazione di categoria di Swissmechanic.

Il 45% delle aziende interpellate riferisce di un peggioramento della situazione degli ordinativi. Tre società sui quattro dipendono inoltre direttamente o indirettamente dal mercato statunitense. Le ditte comunque reagiscono, puntando particolarmente sull'apertura di nuovi mercati (27%), sulla riduzione dei costi (23%) e sul lavoro ridotto (23%).

«La situazione è grave, ma non disperata», afferma il direttore di Swissmechanic Erich Sannemann, citato nella nota. «Le nostre aziende hanno già dimostrato in crisi precedenti che, con pragmatismo e spirito innovativo, riescono rimanere competitive anche quando si trovano sotto pressione».

L'innovazione dei prodotti e l'apertura di nuovi mercati, insieme all'aumento dell'efficienza, sono a suo avviso le chiavi per rafforzare la resilienza.

Secondo Swissmechanic anche la politica è però chiamata ad agire. Oltre all'indennità di lavoro ridotto, uno strumento collaudato in caso di crisi, servono anche un migliore accesso ai mercati, l'eliminazione degli ostacoli normativi, nonché investimenti nella formazione e nell'innovazione.

I più letti

Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein
Trump è stanco dei giochi di Putin? «La Russia sembra una tigre di carta»

Altre notizie

Svizzera. UBS, Kelleher a Keller-Sutter: «Serve un compromesso sui fondi propri»

SvizzeraUBS, Kelleher a Keller-Sutter: «Serve un compromesso sui fondi propri»

Pesano i dazi. Il KOF corregge al ribasso la crescita Svizzera per il 2026

Pesano i daziIl KOF corregge al ribasso la crescita Svizzera per il 2026

O la vendita o la chiusura. BLKB toglie la spina al suo istituto digitale Radicant

O la vendita o la chiusuraBLKB toglie la spina al suo istituto digitale Radicant